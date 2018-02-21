АТО: погиб наш военный, семеро ранены

20 февраля позиции Вооруженных сил Украины вновь подвергались обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг провел 15 прицельных обстрелов. В результате действий агрессора погиб украинский военнослужащий, пятеро бойцов получили ранения, еще двое – боевые травмы.

На луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На донецком направлении эпицентром огневой напряженности стал приморский участок нашей обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наши опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки – вели огонь из автоматических станковых гранатометов.