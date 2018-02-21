Матиос: Украина после Югославии станет "полигоном испытаний" форм решения конфликтов

В случае введения миротворцев на Донбасс военные других государств будут действовать по законам своих стран

Украина станет "полигоном испытаний" миротворческих или дипломатических либо других форм урегулирования военных конфликтов в центре Европы. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112 Украина.

"Мы видели сегодня (20 февраля, – ред.) подписание президентом закона о мерах по деоккупации Донбасса, там четко прописано, что Россия является агрессором. Это скорее политический закон с политическими последствиями, поэтому должен выразить некоторые вещи и переживания. Украина опять и в этом случае уже после Югославии будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих или дипломатических, или других новых форм решения военных конфликтов в центре Европы", – сказал Матиос.

Он подчеркнул, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран.

"Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент, а он предусматривается в количестве не меньшим, чем у стороны конфликта - 30-35 тысяч военных различных стран, в первую очередь тех, кто являются участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", – добавил он.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.