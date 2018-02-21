Романова на посту главы Укроборонпрома сменил Букин

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, до этого занимавшего должность его генерального директора.

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - сказал Порошенко в ходе видеострима на своей странице в Фейсбук в среду.

Он отметил, что Укроборонпром станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

"И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности", - отметил президент.

По его словам, кандидатура Букина одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом Укроборонпрома.

Справка. Павел Букин – 1976 гг. р., выходец из системы ВТС и госкомпании "Укрспецэкспорт". С апреля 2015 года - и. о. гендиректора, с февраля 2016 года - гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт". В 2012-2013 гг. - замгендиректора ГК "Укроборонпром".

Напомним, Москва вытесняет Киев с международных рынков оружия.