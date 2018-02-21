В Запорожье на остановке обнаружили свиную голову с гранатой в пасти

В Запорожье на остановке общественного транспорта женщина обнаружила голову свиньи с макетом гранаты во рту. О страшной находке она сообщила в правоохранительные органы. Об этом информирует патрульная полиция Запорожья в Facebook.

"Сегодня в 10:10 патрульным поступил вызов о том, что на проспекте Металлургов возле входа в парк лежит свиная голова с предметом во рту похожим на гранату. По прибытию на место к патрульным обратилась женщина, которая объяснила, что нашла неизвестный пакет на конечной остановке находящейся возле парка и отнесла его в парк. После того как она открыла пакет, женщина обнаружила внутри предмет похожий на гранату, примотанный скотчем к свиной голове", - говорится в сообщении.

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Прибывшие на место взрывотехники осмотрели предмет, он оказался пустым.