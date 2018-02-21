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Апелляционный суд отменил арест Дыминского, - адвокат

Апелляционный суд отменил арест Дыминского, - адвокат
Петр Дыминский / Фото: 112 Украина

Суд обязал ГПУ возобновить расследование в отношении охранника бизнесмена по подозрению в причастности к смертельному ДТП

21.02.18 244
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Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 18 декабря 2017 об избрании подозреваемому Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал он.

По его словам, Апелляционный суд признал, что следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, а у судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства.

Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский райсуд отменил постановление ГПУ о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

"8 февраля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева постановление прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины Ярошенко от 07.12.2017 года отменено, а материалы уголовного производства возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования", - пишет он.

По его словам, следственный судья пришел к выводу, что постановление прокурора о прекращении уголовного производства не соответствует требованиям законности и беспристрастности, не основывается на всестороннем и полном исследовании обстоятельств уголовного производства, ведь опровержение предъявленного Борщу подозрения требует дальнейшего досудебного расследования.

Напомним, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Вину в ДТП взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

7 декабря следователи сообщили Дыминскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286, а 12 декабря суд выдал разрешение на его задержание.

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