Климкин готов признать ответственность некоторых украинцев за Волынскую трагедию

Министр иностранных дел Павел Климкин готов признать вину отдельных украинцев и подразделений за убийство поляков на Волыни во время Второй мировой войны, но ждет аналогичных шагов и от польской стороны.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, передает LIGA.net.

"То, что сегодня происходит в Польше - это желание путем принятия так называемых мемориальных законов создать особое восприятие своего прошлого, представить себя, если хотите, более белыми и пушистыми, чем другие. Так не бывает. У нас есть прошлое, в котором были очень позитивные моменты и стороны и очень трагические страницы. Это столетие, когда мы жили и развивались вместе. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог, мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что этот диалог должен вестись именно как диалог двух друзей.

"Я готов признать вину отдельных представителей Украины или отрядов в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колени перед жертвами польской национальности. А вы готовы?" - отметил он.

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Климкин отметил, что вскоре будет отмечаться памятная дата - 3 марта в селе Павлокома, где были расстреляны сотни украинцев, в том числе дети и старики.

"Память и восприятие этой памяти может быть либо общим, или мы будем играть в политические игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов. Так не бывает. И я считаю, что ответственность, в том числе политическая, состоит в том, чтобы понять друг друга и найти шанс вместе строить общее будущее", - сказал Климкин.

Напомним, в Польше за три года осквернили 15 украинских мест памяти.