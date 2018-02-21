В Киевской области ухажер-аферист во время ролевых игр связал и ограбил свою партнершу

Девушка после знакомства в Интернете сама пригласила преступника к себе домой

В селе Чайки Киевской области 29-летняю девушку на первом же свидании ограбил парень, с которым она познакомилась в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Жертва ограбления познакомилась с мужчиной в Сети и пригласила его к себе домой на свидание.

"Когда дело дошло до сексуальных развлечений, ухажер связал ей руки клейкой лентой. После чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", - говорится в сообщении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье на остановке обнаружили свиную голову с гранатой в пасти

Отмечается, что женщину связали по ее согласию, криминального развития событий она не ожидала.

Полиция разыскивает ухажера-афериста.