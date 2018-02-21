Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

Лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвокатов политика, которые направили соответствующий запрос в Госпогранслужбу.
В ГПСУ такое решение считают соответствующим требованиям действующего законодательства Украины и отмечают, что 12 февраля была осуществлена реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре, поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.
Защита Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.
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Напомним, Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.