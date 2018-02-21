У Добкина появилась собственная партия

Депутат Верховной Рады, экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил, что неделю назад зарегистрировал свою партию. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Такой себе лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление – это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", – заявил Добкин.

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Политик пообещал все остальные подробности о партии рассказать на будущей презентации.

Напомним, что Добкин заявил о выходе из состава "Оппозиционного блока", после того как половина фракции проголосовала за судебную реформу.