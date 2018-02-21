Самолет Ryanair впервые приземлился в Борисполе

Самолет ирландского лоу-коста Ryanair в 20:36 21 февраля впервые в истории совершил посадку в аэропорту Борисполь. Об этом пишет avianews.com со ссылкой на данные онлайн-радара flightradar24.

Boeing 737-800 выполнил рейс из Дублина, где расположена штаб-квартира бюджетника.

На 22 февраля Мининфраструктуры анонсировало проведение пресс-конференции по теме "Hyperloop в Украине". Некоторые пользователи в сети facebook восприняли это как замаскированное приглашение на презентацию Ryanair.

"Это разное, но доказательство единого — Мининфраструктуры все делает правильно", - ответил на это министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, Ryanair официально подтвердил выход на украинский рынок.