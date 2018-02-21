Горняки с трех шахт ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в Facebook.

"Работники трех шахт государственного предприятия "Селидовуголь", а также председатели местных и первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов только что в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку", - написал он.

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Горняки требуют погашения всей задолженности по заработной плате, повышения тарифных ставок и выделения средств на техническое переоснащение и обеспечение материалами шахт.