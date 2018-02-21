Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа, - Черноморнефтегаз

Россия за время аннексии Крыма незаконно добыла 7,2 млрд кубометров газа, из которых половину на Одесском газовом месторождении (3,5 млрд кубометров газа). Об этом сообщила председатель правления Черноморнефтегаза Светлана Нижнова в эфире Громадського.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

"Россия с самого начала аннексии (Крыма, - ред.) знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может Россия будет предпринимать какие-то меры", - отметила она.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россией на месторождении было незаконно пробурено еще 11 скважин.

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"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается: до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется по полной. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда", - подчеркнула Нижнова.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили в 2014 году во время аннексии Крыма Россией.