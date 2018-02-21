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Главная » Страна » Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа, - Черноморнефтегаз

Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа, - Черноморнефтегаз

Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа, - Черноморнефтегаз
Фото: УНИАН

На Одесском газовом месторождении оккупанты пробурили 11 новых скважин

21.02.18 69
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Россия за время аннексии Крыма незаконно добыла 7,2 млрд кубометров газа, из которых половину на Одесском газовом месторождении (3,5 млрд кубометров газа). Об этом сообщила председатель правления Черноморнефтегаза Светлана Нижнова в эфире Громадського.

На вопрос, планирует ли Россия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

"Россия с самого начала аннексии (Крыма, - ред.) знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может Россия будет предпринимать какие-то меры", - отметила она.

По ее словам, за время аннексии Крыма Россией на месторождении было незаконно пробурено еще 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается: до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется по полной. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда", - подчеркнула Нижнова.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили в 2014 году во время аннексии Крыма Россией.

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