Апелляционный суд отменил приговор создателям "Новороссии ТВ"

Дело отправили на пересмотр в суд первой инстанции

Апелляционный суд Киева отменил приговор осужденным к девяти годам тюрьмы экс-сотрудникам 17 канала Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, обвиняемых в участии в проекте террористов "Новороссия ТВ". Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на их адвоката Наталью Вознюк.

"Отменили приговор Андрушевского суда. Решили отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции", – сообщила Вознюк.

Вознюк также отметила, что ее подзащитным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, "журналисты" Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были задержаны 24 ноября 2015 года по подозрению в оказании технического содействия в трансляции на территории Украины канала террористов Новороссия ТВ.

В СБУ тогда заявили, что этот телеканал распространял видео пыток украинских военных.

28 сентября 2017 года Андрушевский райсуд Житомирской области признал Васильца и Тимонина виновными в содействии деятельности террористической организации "ДНР" и приговорил их к 9 годам тюрьмы.