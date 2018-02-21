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Апелляционный суд отменил приговор создателям "Новороссии ТВ"

Апелляционный суд отменил приговор создателям "Новороссии ТВ"
Фото: depo.ua

Дело отправили на пересмотр в суд первой инстанции

21.02.18 466
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Апелляционный суд Киева отменил приговор осужденным к девяти годам тюрьмы экс-сотрудникам 17 канала Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, обвиняемых в участии в проекте террористов "Новороссия ТВ". Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на их адвоката Наталью Вознюк.

"Отменили приговор Андрушевского суда. Решили отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции", – сообщила Вознюк.

Вознюк также отметила, что ее подзащитным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, "журналисты" Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были задержаны 24 ноября 2015 года по подозрению в оказании технического содействия в трансляции на территории Украины канала террористов Новороссия ТВ.

В СБУ тогда заявили, что этот телеканал распространял видео пыток украинских военных.

28 сентября 2017 года Андрушевский райсуд Житомирской области признал Васильца и Тимонина виновными в содействии деятельности террористической организации "ДНР" и приговорил их к 9 годам тюрьмы.

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