В Киеве из-за матча "Динамо" с "АЕК" временно ограничат работу трех станций метро

В четверг, 22 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "АЕК" (Афины, Греция) временно будет ограничена работа трех станций метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

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После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на этих станциях.