АТО: наш боец погиб из-за неосторожного обращения с оружием

21 февраля в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг провел 20 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня три украинских защитника были ранены, еще один получил боевую травму. В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

На луганском направлении противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов различных калибров и вооружения БМП по нашим опорным пунктам вблизи Троицкого. Из минометов калибра 82 мм оккупанты стреляли у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики вели огонь по защитникам Луганского, Железного и Новолуганского. Против защитников Майорска враг использовал зенитную установку. Из стрелкового оружия захватчики вели провокационный огонь неподалеку Зайцево.

На донецком направлении враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов стрелял у Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям в районе Авдеевки.