Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Северный поток-2 существенно подорвет независимость Украины, – Госдеп

Северный поток-2 существенно подорвет независимость Украины, – Госдеп

Северный поток-2 существенно подорвет независимость Украины, – Госдеп
Фото: Getty Images

В США выступают за независимое и самодостаточное энергетическое будущее Украины

22.02.18 518
000

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, который будет иметь негативные последствия для энергетического сектора и экономики Украины. Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает УНИАН.

Говоря об энергетической политике относительно Украины, дипломат заявил, что Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. Мы по этой причине против газопровода "Северный поток-2", который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости", – сказал дипломат.

Заместитель госсекретаря США добавил, что этот газопровод "по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику".

Напомним, проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около $3 млрд.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа, - ЧерноморнефтегазБез шансов на поправку. В Польше пытаются исправить закон, поссоривший её с Израилем, Украиной и СШАСуд идёт. Какие претензии Украина предъявляет России в международных судах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 23000
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 3433
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 6031
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 4152
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 2039
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3603
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1925
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 2150
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 3797
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 4420
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 6431 / 7074
  2. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 3880 / 4588
  3. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 2193 / 2382
  4. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 1703 / 4817
  5. Матиос: Украина после Югославии станет "полигоном испытаний" форм решения конфликтов 1674 / 1829
  6. Люксембург пригрозил Венгрии исключением из Евросоюза 1441 / 1660
  7. Климкин готов признать ответственность некоторых украинцев за Волынскую трагедию 1407 / 1647
  8. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 1387 / 23000
  9. ЮНИСЕФ назвал самую опасную страну для новорожденных 1136 / 1273
  10. В Великобритании нашли боксерские перчатки времен Римской империи 1133 / 1287
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 62 / 7074
  2. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 22 / 2382
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 18 / 4817
  4. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 12 / 4588
  5. Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке 9 / 1088
  6. АТО: погиб наш военный, семеро ранены 6 / 711
  7. Vodafone выдавливают из Донецка, - Климкин 5 / 561
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 5 / 47795
  9. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 5 / 23000
  10. Вашингтон подтвердил версию о взрыве в самолете Качиньского 5 / 1093
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.