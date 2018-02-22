Северный поток-2 существенно подорвет независимость Украины, – Госдеп

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, который будет иметь негативные последствия для энергетического сектора и экономики Украины. Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает УНИАН.

Говоря об энергетической политике относительно Украины, дипломат заявил, что Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. Мы по этой причине против газопровода "Северный поток-2", который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости", – сказал дипломат.

Заместитель госсекретаря США добавил, что этот газопровод "по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику".

Напомним, проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около $3 млрд.