РФ отправила на оккупированный Донбасс 74-й "гумконвой"

Автомобильная колонна МЧС России с якобы "гуманитарной помощью" в 74-й раз отправилась на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе", - сказано в сообщении.

По словам ведомства страны-агрессора, что намеревающиеся незаконно пересечь границу с Украиной автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых якобы "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.

РФ в очередной раз лжет о том, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

Напомним, российская сторона традиционно отказывается предоставлять Украине информацию о содержимом груза, а его характер часто не отвечает указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях так называемого "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.

При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые Украиной участки границы с РФ, невзирая на требования нашей страны.