Госдеп США: Антикоррупционный суд – фундаментальная задача Украины

НАБУ и САП играют важную роль в борьбе со взяточничеством

Создание Высшего антикоррупционного суда является фундаментальной задачей Украины. Об этом на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, передает пресс-служба посольства США в Украине.

В частности, Салливан заявил, что украинское правительство обязано проводить реформы для обеспечения равенства всех перед законом. Он также отметил позитивную роль Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Эти независимые институты борьбы с коррупцией играют важную роль в борьбе со взяточничеством, и для этого их необходимо обеспечить ресурсами и защитить. Украине также нужен подлинно независимый антикоррупционный суд, который полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Независимый и успешный антикоррупционный суд является фундаментальным для Украины", - подчеркнул Салливан.

Он также добавил, что Украине необходимо соответствовать программе сотрудничества с МВФ.