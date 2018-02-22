Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров «Украинский формат» в 1,5 раза увеличил показатели смотрения

Новости партнеров «Украинский формат» в 1,5 раза увеличил показатели смотрения

<span class="label">Новости партнеров</span> «Украинский формат» в 1,5 раза увеличил показатели смотрения

“Украинский формат” от 21 февраля вновь доказал свою популярность, став лучшей программой информационного сегмента.  Ток-шоу продолжает наращивать интерес зрительской аудитории и с каждым выпуском стабильно улучшать показатели смотрения

22.02.18 39
010

21 февраля эфир Большого политического ток-шоу «Украинский формат» был посвящен одной острой и актуальной теме - Четвертой годовщине «Майдана» и расстрелов Небесной сотни. В студии обговорили расследование преступлений времен Евромайдана и судебное дело о государственной измене Виктора Януковича. Ведущие Василий Голованов и Тигран Мартиросян вместе с гостями пытались докопаться до истины и выяснить, кто мешает следствию, будут ли найдены и наказаны виновные.

Показатели 11-го выпуска «Украинского формата» от 21 февраля 2018 г.:

 

  1. «Украинский формат» - в 1,5 раз увеличил долю смотрения по важной целевой аудитории 18+50К: rat – 2,5%, shr – 6,2%, тем самым закрепив NEWSONE в ТОП-5 общенациональных телеканалов Украины в слоте с 20:06 до 23.13. На «пиках» NEWSONE поднимался на 4-ю позицию (!). Для сравнения:14 февраля показатели той же ЦА были: rat – 1,56%, shr – 4%.

 

  1. Телесмотрение по всей Украине 18+ увеличилось в 1,6 раз: rat – 1,5%, shr – 3,6%. (показатели от 14 февраля: rat – 0,94%, shr – 2,22%).

  

  1. Показатели мониторинга в Киеве по ЦА 18+ возросли на 40%: rat – 4%, shr – 10,1% (цифры от 14.02.2018: rat – 2,67%, shr – 7,29%). Данные показатели вывели NEWSONE в ТОП-5 телеканалов страны по Киеву.*

 

Рост показателей подтверждает потребность украинцев в расширенной информации из первых уст политиков на волнующие вопросы, которые касаются уровня и качества жизни граждан в своей стране.

Высказать свое мнение в студию «Украинского формата» традиционно пришли представители разных политических сил:

Наливайченко Валентин, Куликов Кирилл, Гордон Дмитрий, Добкин Михаил, Кошулинский Руслан, Сердюк Виталий, Ольга Богомолец, Герман Анна, Катеринчук Николай, Мосийчук Игорь.

Каждую среду в 20:00 включайте NEWSONE, смотрите наш "Украинский формат" - большое политическое ток-шоу! Судьба Украины отныне решается здесь!

NEWSONE всегда с вами:

  • newsone.ua
  • facebook.com/newsone.ua
  • youtube.com/c/newsoneua

 

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 21.02.2018 Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%

1
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 23985
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 3596
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 6361
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 4402
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 2132
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3648
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1946
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 2191
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 4064
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 4566
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 6774 / 7470
  2. Генштаб заявляет о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе 6594 / 8307
  3. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 4272 / 5064
  4. Украинские танцовщик и повар проведут в британской тюрьме от трех до шести лет 3917 / 4503
  5. Кладбище древних майя нашли в огромной подводной пещере 3661 / 4231
  6. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 2381 / 2548
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 2043 / 23985
  8. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 1888 / 5137
  9. Матиос: Украина после Югославии станет "полигоном испытаний" форм решения конфликтов 1690 / 1856
  10. Пенсии для военных. К вопросу о национальной безопасности и обороне 1654 / 3299
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 67 / 7470
  2. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 26 / 2548
  3. Генштаб заявляет о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе 25 / 8307
  4. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 21 / 5137
  5. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 19 / 49421
  6. Пенсии для военных. К вопросу о национальной безопасности и обороне 19 / 3299
  7. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 16 / 5064
  8. Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке 9 / 1103
  9. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 9 / 23985
  10. SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета 9 / 718
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.