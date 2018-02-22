“Украинский формат” от 21 февраля вновь доказал свою популярность, став лучшей программой информационного сегмента. Ток-шоу продолжает наращивать интерес зрительской аудитории и с каждым выпуском стабильно улучшать показатели смотрения

21 февраля эфир Большого политического ток-шоу «Украинский формат» был посвящен одной острой и актуальной теме - Четвертой годовщине «Майдана» и расстрелов Небесной сотни. В студии обговорили расследование преступлений времен Евромайдана и судебное дело о государственной измене Виктора Януковича. Ведущие Василий Голованов и Тигран Мартиросян вместе с гостями пытались докопаться до истины и выяснить, кто мешает следствию, будут ли найдены и наказаны виновные.

Показатели 11-го выпуска «Украинского формата» от 21 февраля 2018 г.:

«Украинский формат» - в 1,5 раз увеличил долю смотрения по важной целевой аудитории 18+50К: rat – 2,5%, shr – 6,2%, тем самым закрепив NEWSONE в ТОП-5 общенациональных телеканалов Украины в слоте с 20:06 до 23.13. На «пиках» NEWSONE поднимался на 4-ю позицию (!). Для сравнения:14 февраля показатели той же ЦА были: rat – 1,56%, shr – 4%.

Телесмотрение по всей Украине 18+ увеличилось в 1,6 раз: rat – 1,5%, shr – 3,6%. (показатели от 14 февраля: rat – 0,94%, shr – 2,22%).

Показатели мониторинга в Киеве по ЦА 18+ возросли на 40%: rat – 4%, shr – 10,1% (цифры от 14.02.2018: rat – 2,67%, shr – 7,29%). Данные показатели вывели NEWSONE в ТОП-5 телеканалов страны по Киеву.*

Рост показателей подтверждает потребность украинцев в расширенной информации из первых уст политиков на волнующие вопросы, которые касаются уровня и качества жизни граждан в своей стране.

Высказать свое мнение в студию «Украинского формата» традиционно пришли представители разных политических сил:

Наливайченко Валентин, Куликов Кирилл, Гордон Дмитрий, Добкин Михаил, Кошулинский Руслан, Сердюк Виталий, Ольга Богомолец, Герман Анна, Катеринчук Николай, Мосийчук Игорь.

Каждую среду в 20:00 включайте NEWSONE, смотрите наш "Украинский формат" - большое политическое ток-шоу! Судьба Украины отныне решается здесь!

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*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 21.02.2018 Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%