Омелян решил построить в Украине аналог Hyperloop

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал разработку в Украине отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ЦТС.

"Мы создаем центр транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого мы хотим дать научное обоснование, разработать технологию, которая будет применяться в Украине, и соорудить первую тестовую площадку в городе Днепре для развития этого нового транспорта", - заявил он.

Разработкой проекта будут заниматься Национальная академия наук, Укроборонпром, Южмаш, Каховский завод электросварочного оборудования, Интерпайп, КП "Агентство развития Днепра", Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.

"Мы для себя разработали три стадии воплощения этого проекта. Первая стадия лежит на плечах Национальной академии наук Украины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет утвержден этот проект как приоритетный. Мы получим научную оценку, чтобы просчитать все риски и весь потенциал. После этого мы переходим ко второй стадии - тестовой площадке, которая будет в Днепре. Под это мы планируем привлечь, в первую очередь, частные инвестиции. Я не считаю, что государство будет эффективным собственником или строителем, или разработчиком нового вида транспорта. После прохождения тестового этапа мы переходим к производству", - отметил министр.

Омелян добавил, что тестовый запуск может состояться через 2-3 года.

Напомним, что Hyperloop - это проект вакуумного сверхскоростного поезда, разработкой которого занимается Илон Маск.