Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Военное дело. Как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности армии
Военное дело. Как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности армии
Фото: открытые источники

Военное дело. Как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности армии

Народный депутат Дмитрий Тымчук — о том, что изменит переформати­рование АТО и как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности общевойсковых операций на востоке Украины

Алексей Батурин - 22.02.18 979
000

Глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что продолжается смена формата антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединённых сил, что позволит более эффективно применять армию. Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук пояснил Фокусу, что изменится после этого.

Что конкретно изменится с отказом от АТО и началом операции Объединённых сил?

Дмитрий Тымчук: "Алгоритм упрощается: не надо никаких согласований, не нужны никакие надстройки. Непосредственно Генштаб через штаб проведения операции руководит войсками. И именно ему переходят полномочия задействовать другие силовые структуры в зоне проведения операции"

— Изменится алгоритм принятия решений. Недавно была годовщина трагических событий под Дебальцево. Я работал в депутатской группе комитета нацбезопасности и обороны по расследованию этих событий. После общения с командованием секторов, командирами частей и подразделений, которые были задействованы в боевых действиях, возник ряд проблемных вопросов. С коллегами по комиссии я общался с Муженко, когда ему адресовали эти вопросы, он говорил: "Не я планирую операцию, а СБУ".

Формально он был абсолютно прав: поскольку операция имела статус антитеррористической, она регулировалась законодательством о борьбе с терроризмом. Соответственно, операцию возглавлял начальник антитеррористического центра, он же замглавы СБУ, её планирование, проведение, обеспечение по закону ложилось на плечи Службы безопасности. Это, конечно, нонсенс, поскольку к тому времени это уже была общевойсковая операция. Мы понимаем, что при всём профессионализме должностных лиц СБУ их работа имеет совершенно другую специфику.

Теперь алгоритм упрощается: не надо никаких согласований, не нужны никакие надстройки. Непосредственно Генштаб через штаб проведения операции руководит войсками. И именно ему переходят полномочия в случае необходимости задействовать другие силовые структуры в зоне проведения операции.

Верховный главнокомандующий — президент Украины, подписав закон о так называемой реинтеграции Донбасса, поставил задачу Минобороны и Генштабу разработать ведомственные документы, подзаконные акты, которые необходимы, чтобы переформатировать АТО.

Сколько времени может занять подготовка документов?

— Затрудняюсь сказать. Могу привести отвлечённый пример. Я был инициатором ныне действующего закона, который давал иностранцам право служить в Вооружённых силах Украины. В законе было прописано, что положение о прохождении иностранными гражданами службы в ВСУ должно быть разработано на протяжении трёх месяцев. Разрабатывали полгода, это при том, что по прошествии трёх месяцев я выносил мозг руководству военного ведомства практически каждую неделю.

То есть говорить о том, что АТО заканчивается прямо сейчас, преждевременно?

— Здесь ситуация немного другая. Одно дело, когда парламент принимает закон, другое — когда непосредственно верховный главнокомандующий ставит прямую задачу. Я надеюсь, что всё будет сделано в кратчайшие сроки, потому что парламент затянул с принятием этого закона, который даёт возможность переформатировать операцию на Донбассе. При форсированном режиме этот вопрос может занять несколько дней.

Муженко говорит, что штаб Объединённых сил возглавит "человек с боевым опытом". Какие кандидатуры рассматриваются?

— Насчёт кадровых вопросов ничего сказать не могу. Штаб АТО возглавляет боевой офицер, сейчас появилось много боевых генералов новой волны: командиры частей, которые показали высокий профессионализм во время боевых действий на Донбассе в ходе АТО. Кроме того, многие генералы Генштаба старой формации тоже имеют довольно серьёзный боевой опыт. Так что кандидатур хватает.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россия прислала на Донбасс "гуманитарный груз" из своих военных, - штаб АТОКарта военных действий в зоне АТО на 22 февраляНа Донбасс привезли гуманитарную помощь от Красного Креста

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 23985
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 3596
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 6361
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 4402
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 2132
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3648
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1946
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 2191
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 4064
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 4566
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 6774 / 7470
  2. Генштаб заявляет о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе 6594 / 8307
  3. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 4272 / 5064
  4. Украинские танцовщик и повар проведут в британской тюрьме от трех до шести лет 3917 / 4503
  5. Кладбище древних майя нашли в огромной подводной пещере 3661 / 4231
  6. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 2381 / 2548
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 2043 / 23985
  8. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 1888 / 5137
  9. Матиос: Украина после Югославии станет "полигоном испытаний" форм решения конфликтов 1690 / 1856
  10. Пенсии для военных. К вопросу о национальной безопасности и обороне 1654 / 3299
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 67 / 7470
  2. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 26 / 2548
  3. Генштаб заявляет о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе 25 / 8307
  4. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 21 / 5137
  5. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 19 / 49421
  6. Пенсии для военных. К вопросу о национальной безопасности и обороне 19 / 3299
  7. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 16 / 5064
  8. Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке 9 / 1103
  9. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 9 / 23985
  10. SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета 9 / 718
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.