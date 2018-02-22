Военное дело. Как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности армии

Народный депутат Дмитрий Тымчук — о том, что изменит переформати­рование АТО и как закон о реинтеграции Донбасса скажется на эффективности общевойсковых операций на востоке Украины

Глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что продолжается смена формата антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединённых сил, что позволит более эффективно применять армию. Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук пояснил Фокусу, что изменится после этого.

Что конкретно изменится с отказом от АТО и началом операции Объединённых сил?

Дмитрий Тымчук: "Алгоритм упрощается: не надо никаких согласований, не нужны никакие надстройки. Непосредственно Генштаб через штаб проведения операции руководит войсками. И именно ему переходят полномочия задействовать другие силовые структуры в зоне проведения операции"

— Изменится алгоритм принятия решений. Недавно была годовщина трагических событий под Дебальцево. Я работал в депутатской группе комитета нацбезопасности и обороны по расследованию этих событий. После общения с командованием секторов, командирами частей и подразделений, которые были задействованы в боевых действиях, возник ряд проблемных вопросов. С коллегами по комиссии я общался с Муженко, когда ему адресовали эти вопросы, он говорил: "Не я планирую операцию, а СБУ".

Формально он был абсолютно прав: поскольку операция имела статус антитеррористической, она регулировалась законодательством о борьбе с терроризмом. Соответственно, операцию возглавлял начальник антитеррористического центра, он же замглавы СБУ, её планирование, проведение, обеспечение по закону ложилось на плечи Службы безопасности. Это, конечно, нонсенс, поскольку к тому времени это уже была общевойсковая операция. Мы понимаем, что при всём профессионализме должностных лиц СБУ их работа имеет совершенно другую специфику.

Теперь алгоритм упрощается: не надо никаких согласований, не нужны никакие надстройки. Непосредственно Генштаб через штаб проведения операции руководит войсками. И именно ему переходят полномочия в случае необходимости задействовать другие силовые структуры в зоне проведения операции.

Верховный главнокомандующий — президент Украины, подписав закон о так называемой реинтеграции Донбасса, поставил задачу Минобороны и Генштабу разработать ведомственные документы, подзаконные акты, которые необходимы, чтобы переформатировать АТО.

Сколько времени может занять подготовка документов?

— Затрудняюсь сказать. Могу привести отвлечённый пример. Я был инициатором ныне действующего закона, который давал иностранцам право служить в Вооружённых силах Украины. В законе было прописано, что положение о прохождении иностранными гражданами службы в ВСУ должно быть разработано на протяжении трёх месяцев. Разрабатывали полгода, это при том, что по прошествии трёх месяцев я выносил мозг руководству военного ведомства практически каждую неделю.

То есть говорить о том, что АТО заканчивается прямо сейчас, преждевременно?

— Здесь ситуация немного другая. Одно дело, когда парламент принимает закон, другое — когда непосредственно верховный главнокомандующий ставит прямую задачу. Я надеюсь, что всё будет сделано в кратчайшие сроки, потому что парламент затянул с принятием этого закона, который даёт возможность переформатировать операцию на Донбассе. При форсированном режиме этот вопрос может занять несколько дней.

Муженко говорит, что штаб Объединённых сил возглавит "человек с боевым опытом". Какие кандидатуры рассматриваются?

— Насчёт кадровых вопросов ничего сказать не могу. Штаб АТО возглавляет боевой офицер, сейчас появилось много боевых генералов новой волны: командиры частей, которые показали высокий профессионализм во время боевых действий на Донбассе в ходе АТО. Кроме того, многие генералы Генштаба старой формации тоже имеют довольно серьёзный боевой опыт. Так что кандидатур хватает.