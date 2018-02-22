Предатель №1. Как проходит суд над Януковичем

"Беспрецедентный для Украины судебный процесс", как его окрестил генпрокурор Юрий Луценко, начал идти значительно быстрее. Виктору Януковичу инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны. Главный эпизод, вокруг которого строится дело, — письмо Януковича к российскому президенту Владимиру Путину от 1 марта 2014-го, в котором тот просит использовать российские войска для "восстановления порядка на Украине". По убеждению прокуратуры, именно благодаря этому письму Кремль получил возможность оправдать своё вторжение на украинскую территорию, начиная с Крыма.

Судебный процесс начался в конце весны прошлого года, изначально власть в лице того же Луценко открыто рассчитывала, что он будет быстрым, называлась даже дата — 24 августа прошлого года — к очередной годовщине независимости. На деле всё шло гораздо медленнее, защита Януковича использовала все возможности для этого. Лишь на шестом заседании, в конце июня прошлого года, суд определился с заочным форматом процесса, без участия самого обвиняемого.

Вскоре после этого Янукович в видеообращении заявил, что не будет участвовать в процессе и отзывает своих адвокатов во главе с Виталием Сердюком. После этого несколько месяцев в процессе продолжалась чехарда с бесплатными адвокатами, предоставляемыми государством. Всё происходило по одной схеме: Януковичу выделяют бесплатного защитника, он просит время на ознакомление с материалами дела, а после либо самоустраняется из процесса, либо его выводит из дела суд по причине "крайней некомпетентности". Казалось, что такими темпами процесс станет бесконечным.

Но с конца прошлого года старая команда адвокатов экс-президента вернулась в процесс, на заседаниях начали слушать многочисленных ВИП-свидетелей, и дело пошло намного интенсивнее.

Были допрошены видные представители украинской власти и армии, как нынешние, так и занимавшие посты во время аннексии Крыма: Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Юлий Мамчур, Рефат Чубаров, Владимир Замана (экс-глава Генштаба), Игорь Воронченко (глава ВМС), Михаил Коваль ( бывший и. о. главы Минобороны), экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарёв и многие другие. Последним свидетелем стороны обвинения стал Пётр Порошенко.

Защита Януковича особо не скрывает, что их главная цель — Европейский суд по правам человека

По-настоящему сенсационных показаний, которые могли бы полностью перевернуть картину происходящего зимой – весной 2014-го, никто из свидетелей не дал, большинство фактов в целом были известны любому, кто интересовался теми событиями. Впрочем, благодаря обстоятельным, иногда многочасовым допросам, всплыли многочисленные подробности того, кто и как готовил аннексию Крыма и агрессию против Украины в целом (задолго до майдановских событий), а также как новая послереволюционная власть оказалась совершенно не готовой решать эти проблемы.

Линия обвинения сводится к доказательству нескольких тезисов: в феврале 2014-го Янукович самоустранился от власти и сбежал из столицы. В Крыму тем временем начала разворачиваться российская агрессия, Янукович призвал российскую власть совершить вооружённое вторжение на территорию Украины, что и привело к дальнейшим событиям.

Линия защиты строится на нескольких пунктах: отстранение Януковича от власти решением парламента было нелегитимным; его жизни угрожала опасность, но вводить войска на территорию Украины Янукович при этом никого не просил; все действия переходной украинской власти в первые недели и месяцы после революции были сомнительными с точки зрения права; события в Крыму были, в частности, спровоцированы действиями майдановцев. При этом защита Януковича особо не скрывает, что их главная цель — Европейский суд по правам человека. Потому их действия в суде направлены на то, чтобы собрать максимальное количество правовых нарушений во время процесса и на основании этого доказать потом, что право Януковича на защиту было нарушено. Сопутствующая задача — доказать чисто политический, а не уголовный характер дела, представить его как расправу нынешней власти над своими предшественниками. Для этого защитники выбрали очень резкую и провокационную манеру общения в суде, особенно со свидетелями, которых надеются тем самым спровоцировать на какой-то словесный "ляп". Отсюда вопросы вроде "На смену "режиму Януковича" пришёл "режим Турчинова"? или "Вы и сейчас боитесь возвращения Януковича?" — обращённые лично к Турчинову.

Судебный процесс возобновится 28 февраля. Тогда состоится допрос первого из 16 свидетелей защиты — экс-главы управления СБУ в Киеве Александра Щеголева. Всего адвокаты хотели вызвать в суд более сотни человек, в частности, бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, бывших глав МИДов Германии, Польши, Франции и прочих европейских политиков, а также десятки крымчан-антимайдановцев, но суд в этом отказал. Среди известных людей, которых планирует допросить суд (хотя во многих случаях это едва ли получится): Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, прочие видные представители бывшей власти.

После допроса свидетелей защиты суд должен закончить выяснение всех обстоятельств дела, перейти к дебатам, а далее — вынести приговор. Судя по нынешней скорости процесса, это может случиться на протяжении ближайших месяцев.