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Предатель №1. Как проходит суд над Януковичем
Фото: tsn.ua

Предатель №1. Как проходит суд над Януковичем

Допрошены все свидетели обвинения, процесс о госизмене по экс-президенту приближается к финишу

Милан Лелич - 22.02.18 144
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"Беспрецедентный для Украины судебный процесс", как его окрестил генпрокурор Юрий Луценко, начал идти значительно быстрее. Виктору Януковичу инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны. Главный эпизод, вокруг которого строится дело, — письмо Януковича к российскому президенту Владимиру Путину от 1 марта 2014-го, в котором тот просит использовать российские войска для "восстановления порядка на Украине". По убеждению прокуратуры, именно благодаря этому письму Кремль получил возможность оправдать своё вторжение на украинскую территорию, начиная с Крыма.

Судебный процесс начался в конце весны прошлого года, изначально власть в лице того же Луценко открыто рассчитывала, что он будет быстрым, называлась даже дата — 24 августа прошлого года — к очередной годовщине независимости. На деле всё шло гораздо медленнее, защита Януковича использовала все возможности для этого. Лишь на шестом заседании, в конце июня прошлого года, суд определился с заочным форматом процесса, без участия самого обвиняемого.

Вскоре после этого Янукович в видеообращении заявил, что не будет участвовать в процессе и отзывает своих адвокатов во главе с Виталием Сердюком. После этого несколько месяцев в процессе продолжалась чехарда с бесплатными адвокатами, предоставляемыми государством. Всё происходило по одной схеме: Януковичу выделяют бесплатного защитника, он просит время на ознакомление с материалами дела, а после либо самоустраняется из процесса, либо его выводит из дела суд по причине "крайней некомпетентности". Казалось, что такими темпами процесс станет бесконечным.

Но с конца прошлого года старая команда адвокатов экс-президента вернулась в процесс, на заседаниях начали слушать многочисленных ВИП-свидетелей, и дело пошло намного интенсивнее.

Были допрошены видные представители украинской власти и армии, как нынешние, так и занимавшие посты во время аннексии Крыма: Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Андрей Парубий, Александр Турчинов, Юлий Мамчур, Рефат Чубаров, Владимир Замана (экс-глава Генштаба), Игорь Воронченко (глава ВМС), Михаил Коваль ( бывший и. о. главы Минобороны), экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарёв и многие другие. Последним свидетелем стороны обвинения стал Пётр Порошенко.

Защита Януковича особо не скрывает, что их главная цель — Европейский суд по правам человека

По-настоящему сенсационных показаний, которые могли бы полностью перевернуть картину происходящего зимой – весной 2014-го, никто из свидетелей не дал, большинство фактов в целом были известны любому, кто интересовался теми событиями. Впрочем, благодаря обстоятельным, иногда многочасовым допросам, всплыли многочисленные подробности того, кто и как готовил аннексию Крыма и агрессию против Украины в целом (задолго до майдановских событий), а также как новая послереволюционная власть оказалась совершенно не готовой решать эти проблемы.

Линия обвинения сводится к доказательству нескольких тезисов: в феврале 2014-го Янукович самоустранился от власти и сбежал из столицы. В Крыму тем временем начала разворачиваться российская агрессия, Янукович призвал российскую власть совершить вооружённое вторжение на территорию Украины, что и привело к дальнейшим событиям.

Линия защиты строится на нескольких пунктах: отстранение Януковича от власти решением парламента было нелегитимным; его жизни угрожала опасность, но вводить войска на территорию Украины Янукович при этом никого не просил; все действия переходной украинской власти в первые недели и месяцы после революции были сомнительными с точки зрения права; события в Крыму были, в частности, спровоцированы действиями майдановцев. При этом защита Януковича особо не скрывает, что их главная цель — Европейский суд по правам человека. Потому их действия в суде направлены на то, чтобы собрать максимальное количество правовых нарушений во время процесса и на основании этого доказать потом, что право Януковича на защиту было нарушено. Сопутствующая задача — доказать чисто политический, а не уголовный характер дела, представить его как расправу нынешней власти над своими предшественниками. Для этого защитники выбрали очень резкую и провокационную манеру общения в суде, особенно со свидетелями, которых надеются тем самым спровоцировать на какой-то словесный "ляп". Отсюда вопросы вроде "На смену "режиму Януковича" пришёл "режим Турчинова"? или "Вы и сейчас боитесь возвращения Януковича?" — обращённые лично к Турчинову.

Судебный процесс возобновится 28 февраля. Тогда состоится допрос первого из 16 свидетелей защиты — экс-главы управления СБУ в Киеве Александра Щеголева. Всего адвокаты хотели вызвать в суд более сотни человек, в частности,  бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, бывших глав МИДов Германии, Польши, Франции и прочих европейских политиков, а также десятки крымчан-антимайдановцев, но суд в этом отказал. Среди известных людей, которых планирует допросить суд (хотя во многих случаях это едва ли получится): Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, прочие видные представители бывшей власти.

После допроса свидетелей защиты суд должен закончить выяснение всех обстоятельств дела, перейти к дебатам, а далее — вынести приговор. Судя по нынешней скорости процесса, это может случиться на протяжении ближайших месяцев.

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