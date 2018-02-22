Боевики сегодня стреляли десять раз по нашим военным

С начала суток, по состоянию на 18:00, на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди наших военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.

На донецком направлении захватчики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.