Омелян: Самолеты Ryanair будут летать в Борисполь

Направления полетов пока еще не известны

Ирландский лоукостер Ryanair будет осуществлять полеты из украинских аэропортов "Львов" и "Борисполь". Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал на пресс-конференции, передает Экономическая правда.

Также он сообщил, что вчера самолет Ryanair доставил в Украину делегацию для переговоров.

"До подписания контракта я ничего не комментирую, действительно у нас сегодня были переговоры, действительно они были успешны, действительно компания начнет свои полеты осенью этого года", - заявил Омелян.

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Направления полетов еще не известны. На вопрос журналиста, совпадают ли они с анонсированными в прошлом году, Омелян ответил: "Я надеюсь, вы будете удивлены".

Напомним, 21 февраля самолет Ryanair впервые приземлился в Борисполе.