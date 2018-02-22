РФ отгородилась от оккупированного Донбасса карантинной полосой

Россия установила карантинную полосу шириной в 300 метров с запретом выпасать животных на границе с временно оккупированными территориями Донбасса, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных.

Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона "в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных".

"В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления предписывается обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками. За нарушение содержания или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения, но с нарушением порядка ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности предусмотрена административная ответственность. Речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа на граждан в размере до 1 тысячи рублей, на должностных лиц - до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - до 10 тысяч рублей.