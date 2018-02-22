В первый день уже купили 12 книг

В украинских поездах начали продавать книги. Пока услуга доступна только в Интерсити и Интерсити +. Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Рассматриваем возможность введения такой услуги и в других поездах. Эта услуга новая для нашей компании, но уверены, что она будет востребована у наших клиентов-пассажиров. Есть и первые результаты - со вчерашнего дня пассажиры приобрели уже 12 книг", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзалызныця хочет продавать билеты в режиме ожидания

Крацов также рассказал о плах ввести в поездах бук-кроссинг (обмен книгами) и начать сотрудничество с молодыми писателями.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg