Без создания Антикоррупционного суда дальнейшая борьба с коррупцией невозможна, - Сытник

В судах уже пылятся более 100 дел от НАБУ и САП

Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине могут вырасти только при условии создания Антикоррупционного суда, который обеспечит справедливое наказание для топ-коррупционеров. Об этом заявил директор НАБУ, передает пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционное бюро было создано в апреле 2015 года, и уже в декабре того же года, после избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начало свои первые расследование. За два года в судебных инстанциях оказались более 100 дел от НАБУ и САП. Однако, к сожалению, эти дела судами почти не рассматриваются. Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам в отношении топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна", - заявил он.

По словам Сытника, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году, Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции".

Напомним, Украина в рейтинге восприятия коррупции обогнала Россию, но отстала от Молдовы