Замковая гора в Киеве официально стала парком

В четверг, 22 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты предоставили статус парка Замковой горе в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Земельный участок, который получил статус парка, имеет ориентировочную площадь 9,8 га и находится между улицей Воздвиженской, переулком Ладо Кецховели, Фроловским переулком и Андреевским спуском.

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"Мы призываем раз и навсегда официально очертить границы Замковой горы, чтобы сохранить это историческое место для потомков. Тем более, один из киевских застройщиков ранее уже заявлял о намерении возвести 8-этажный отель на Андреевском спуске, частично позарившись на территорию Замковой горы. Этим решением мы создаем полноценный заповедник, и никто там ничего не сможет захватить, забрать или построить", - отметил соавтор соответствующей инициативы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Также депутаты предоставили статус сквера земельному участку, расположенному на ул. Лукьяновской в Шевченковском районе. Ориентировочная площадь зеленой зоны - 0,46 га.