Россия захватила две трети украинского шельфа Черного моря, - Госгеонедра

После аннексии Крыма площадь украинской части шельфа Черного моря сократилась в три раза – со 130 тыс. кв. км до 40 тыс. кв. км. Об этом сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, передает УНИАН.

"Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы", - сказал Кирилюк.

По его словам, подтвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним, Россия после аннексии Крыма незаконно выкачала 7,2 млрд кубометров украинского газа.