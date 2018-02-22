В Харькове из-за аварии без тепла остались более 400 домов

Отопления нет в 5 детсадах, 6 школах и 19 медицинских учреждениях

В Харькове из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались более 400 жилых домов и некоторые учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

Порыв произошел сегодня утром на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5.

На данный момент на месте аварии работают несколько бригад: коммунальщики откачивают воду, затем вскроют теплотрассу и приступят к ликвидации дефекта. На устранение неполадки после вскрытия тепломагистрали потребуется от 8 до 12 часов.

Пока выполняются ремонтные работы без тепла и горячей воды остаются более 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне станут меньше платить за тепло

"В частности, в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, КГГА продлила с Киевэнерго договор об управлении теплосетями столицы.