Украинский консул встретился с Павлом Грибом в российском СИЗО

Украинский консул посетил незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба. Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П. Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - написала она в Twitter.

Беца отметила, что Гриб не получает надлежащего лечения.

МИД в очередной раз потребовал допустить украинских врачей к арестованному и освободить его.

Напомним, 24 августа 2017 года 19-летний гражданин Украины Павел Гриб был незаконно задержан на территории Республики Беларусь и со временем насильно перемещен в Российскую Федерацию - вероятно, при участии ФСБ РФ.

Российские власти обвиняют Гриба в подготовке теракта в школе. Суд в Краснодаре продлил арест Грибу до 4 января 2018 года.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией (повышение давления в воротной вене вследствие усложненного кровообращения). Состояние здоровья украинца врачи оценивают как тяжелое.