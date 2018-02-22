Украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили БМП боевиков, которая занималась разведкой наших передовых позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
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"Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", - говорится в сообщении.