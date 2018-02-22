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Главная » Страна » Климкин объяснил, почему Украина не будет забирать свою технику из Крыма

Климкин объяснил, почему Украина не будет забирать свою технику из Крыма

Климкин объяснил, почему Украина не будет забирать свою технику из Крыма
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Согласно международному праву, оружие может возвращаться только после установления мира

22.02.18 478
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Украина не согласится на предложение РФ забрать военную технику из Крыма, так как, согласно нормам международного права, страны могут возвращать вооружение только после окончания военных действий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Киеве на совместной пресс-конференции со своим албанским коллегой Дитмиром Бушати, сообщает Громадське Радіо.

"Если вы обратитесь к международному праву, то есть известные Гаагские конвенции, в частности Конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира", - отметил Климкин.

По его словам, если Россия будет использовать сам факт диалога о возможном возвращении оружия, это станет для нее политическим и юридическим аргументом.

"Этого мы не допустим. Важна наша политическая и юридическая позиция", - подчеркнул министр.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.

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