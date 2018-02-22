В Ровно подожгли офис местного издания

В Ровно неизвестный поджег офис местного издания "Четвертая власть". Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заместителя главного редактора издания Антонину Торбич.

"Около 20:30 мы были с коллегами на втором этаже здания, где расположен наш офис. Вдруг я услышала, как кто-то открыл дверь офиса. Мы как раз ждали гостей, по домашним делам. Через несколько секунд я услышала звон, сильный хлопок, забежал сын и говорит, что кто-то нас поджег", - рассказала она.

Журналисты успели выбежать из помещения, начали тушить огонь и вызвали пожарных.

"Мы очень волновались, чтобы не взорвался котел, который был в офисе", - добавила она.

Пожар успели потушить, офис не сгорел полностью, а лишь выгорел. Журналисты оценивают ущерб в десятки тысяч гривен.

Торбич связывает поджог с деятельностью издания и считает его попыткой запугивания.