На Донбассе погиб наш военный

За минувшие сутки враг провел 19 прицельных обстрелов наш позиций. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один - был ранен.

На луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-мм и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по нашим позициям вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового. Также, из вооружения БМП и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наши бойцы подбили БМП боевиков возле Докучаевска

На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песков.