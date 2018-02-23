Голос Украины опубликовал закон о реинтеграции Донбасса

В пятницу, 23 февраля, парламентская газета "Голос Украины" опубликовала закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Документ вступает на следующий день после опубликования, то есть 24 февраля.

Сьогодні у парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях"➡️https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 23 февраля 2018 г.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором. Порошенко также сообщил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба ВСУ согласованную кандидатуру на должность командующего Объединенных сил.