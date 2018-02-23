В Харькове ликвидировали крупную аварию на тепломагистрали

Крупная авария на тепломагистрали в Харькове ликвидирована, и в ближайшее время в дома начнут подавать тепло. Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

"Авария на теплосетях по ул. Шатиловская ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой, и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов", - написал он.

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Напомним, 22 февраля в Харькове из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались более 400 жилых домов, некоторые учебные и медицинские учреждения.