На незаконном предприятии жили и работали десять нелегальных мигрантов

Правоохранители в рамках операции "Мигрант" во время санкционированного обыск на проспекте Степана Бандеры обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, занимавшийся производством заготовок для шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В цеху работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины.

"Сотрудники полиции выяснили, что в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили. Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы работали ночью", - говорится в сообщении.

В отношении иностранцев и организатора подпольного цеха составлены протоколы об административном правонарушении.