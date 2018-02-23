Ющенко насчитал 24 войны, которые Россия вела против Украины

С такими рецидивами имперской политики, в 21 век ходить нельзя, - считает президент 2005-2010 годов

Аннексия Крыма и вооруженная агрессия на востоке Украины является уже 24-й войной Российской Федерации против Украины.

Такое заявление сделал третий президент Виктор Ющенко на Балтийско-Черноморском форуме, передает Укринформ.

"Последние 4 года мы страдаем. Хотя, это - 24-война, которую мы ведем с Россией ", - отметил он.

Также Ющенко добавил, что сейчас мы живем в мире, где серьезно нарушается баланс безопасности.

"Давайте посмотрим на политическую карту Европы: за последние 50 лет такой ситуации с безопасностью в Восточной Европе еще не было. В Европе 7 военных конфликтов, 6 из них на Востоке Европы, один из них горячий", - отмечает он.

Но, как утверждает третий президент страны, никто из дипломатов не верит в дипломатическое урегулирование конфликтов, "потому что все понимают, что у нас нет положительной практики по разрешению конфликта".

Ющенко напомнил, что Россия причастна к 6 конфликтам в Восточной Европе.

"От Нагорного Карабаха, пройдя весь Юг Европы и дойдя до Донбасса - в каждом из 6 конфликтов агрессором, оккупантом является Россия", - отмечает он.

"С такой имперской политикой, рецидивами имперской политики, в 21 век ходить нельзя", - добавил президент 2005-2010 годов.

Напомним, Киев хочет видеть на Донбассе 20 тысяч "голубых касок".