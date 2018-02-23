Укрощение России. Как Западу заставить Москву уйти из Украины

Недовольство Запада действиями России в отношении Украины всё время растёт, однако Москва предпочитает этого не замечать. Atlantic Council рассказывает о том, при каких обстоятельствах Россия оставит в покое нашу страну

16–18 февраля в Мюнхене проходила конференция по безопасности. По её итогам представитель российской делегации описал в Twitter свои впечатления: тема Украины отошла на второй план. Для Москвы это было бы оптимальным вариантом. Если Запад закроет глаза на агрессию против Украины, Россия сможет окончательно затормозить минский процесс, продолжая подрывать страну с помощью военного и экономического давления, терроризма и информационной войны. Впрочем, даже если твит россиянина не соответствует действительности, на фоне других новостей прошлой недели можно сделать два вывода из его послания, считает Atlantic Council.

Краеугольный камень

Во-первых, такого рода сообщения иллюстрируют, что для российского правительства агрессия в Украине полностью оправдана, ведь там уверены, что соседнее государство не имеет права на существование. Для Кремля Украина и украинцы — это те же Россия и русские, которые пошли в неправильном направлении и заблудились. По мнению некоторых россиян, Украина не может быть независимой, поскольку у неё якобы нет ни своей культуры, ни религии, ни истории. Такие мысли подпитывают тексты официальной российской внешнеполитической литературы, изданной на Западе, а также публикации сторонников путинского режима, отмечает Atlantic Council.

Пока в Москве так думают, война будет продолжаться, причём не только в Украине, но и на Западе — это демонстрируют обвинения россиян во вмешательстве в американские выборы, прозвучавшие на прошлой неделе в Вашингтоне.

Западу нужно постоянно подчёркивать, что проблемы Украины — это не тема вчерашнего дня

По этой причине поддержка США и Европы для Украины остаётся крайне важной. Atlantic Council напоминает, что вторжение Путина в Украину стало первой открытой формой агрессии в Европе со времён Второй мировой войны, а в мире — с 1990 года, когда Саддам Хусейн вторгся на территорию Кувейта.

В то же время, пишет Atlantic Council, Запад должен не только помогать Украине средствами и оружием, но и давить на Киев, заставляя его проводить демократические реформы, без которых страна останется уязвимой перед Россией. Игра стоит свеч, ведь независимая Украины выгодна Западу. Издание приводит слова американского профессора Шермана Гарнетта, который ещё в прошлом столетии писал: «Украина — это краеугольный камень в арке европейской безопасности».

Война с Западом

Второй вывод — Россия недовольна тем, что Запад продолжает поддержку Украины, называя войну на Донбассе не только украинской проблемой, но и общеевропейской. По мнению Atlantic Council, российская агрессия против Запада началась вместе с вторжением РФ в Украину в 2014 году. В то же время Россия не понимает, почему у неё нет права распространять своё влияние на соседнее государство.

В этом контексте российская агрессия — это нападение Москвы на Запад, ведь РФ хочет не просто быть региональным гегемоном, но и изменить мировой порядок, установленный после окончания холодной войны.

Как показывают заключения американских спецслужб, российская гибридная война с США и Европой далека от завершения. Это обязывает страны Запада выработать надёжную стратегию против России и помочь Украине. При этом Atlantic Council подчёркивает, что Европе не удастся достичь прогресса, если она не сможет раскусить природу агрессии.

Проблемы миграции, стагнации экономики и популизма в ЕС – ничто по сравнению с действиями Москвы, которая усиливает беды Евросоюза и устраивает всё новые. Поэтому Западу нужно постоянно подчёркивать, что проблемы Украины — это не тема вчерашнего дня. США и Европа должны продолжать давить на Киев, чтобы тот проводил реформы, и на Россию, чтобы она вывела войска с территории Донбасса и Крыма. Только в этом случае Москва, возможно, поймёт, что, угрожая западной безопасности, она рискует создать себе огромные проблемы.

По материалам: Atlantic Council

Перевод Даниила Непочатова