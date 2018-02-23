Это очередное доказательство участия военных подразделений РФ в боевых действиях в Украине

На одной из позиций "ДНР" на мариупольском направлении сотрудники Государственной пограничной службы нашли военный билет военнослужащего, проходящего службу по контракту в воинской части Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Оперативники Донецко-Луганского регионального управления получили данные о причастности гражданина Российской Федерации к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Согласно информации, были проведены контрдиверсионные мероприятия на одной из позиций боевиков "ДНР" на мариупольском направлении, где и был найден военный билет российского военнослужащего.

"Таким образом данный факт еще раз доказывает, что военные подразделения РФ участвуют в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области. А значит и высшее военное руководство Российской Федерации, отдав приказ об участии указанного российского подразделения в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области, осуществляет действия, направленные на ведение агрессивных военных действий против народа Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что данный факт имеет признаки уголовного преступления по ч.2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). В Генеральную прокуратуру Украины было направлено уведомление об этом.

Обнаруженный военный билет

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что в 2017 году сотрудники СБУ установили причастность наемников ЧВК "Вагнер" к боям за луганский аэропорт и в Дебальцево. Помимо этого, двое из них подозреваются в сбивании Ил-76 под Луганском.

15 января 2018 года СБУ установила более 2 тысяч наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе, и заявила, что часть бойцов имеет уголовное прошлое и была завербована в ЧВК после получения срока.