На Донбассе враг немного притих – три обстрела за день

Сегодня, 23 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабело. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 было зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский военный.

На луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации.