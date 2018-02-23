Омелян сказал, когда Ryanair полетит в Украину

До подписания контрактов с двумя государственными аэропортами подробности не сообщают

Лоукостер Ryanair приступит к выполнению полетов в Украине в октябре или ноябре текущего года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком, передает ЦТС.

"Что касается Ryanair, мы не комментируем никаких подробностей до подписания контрактов с двумя государственными аэропортами. Могу сообщить, что ориентировочно начало рейсов – это конец октября – начало ноября", – заявил министр, отвечая на вопрос о дате захода Ryanair в Украину.

Напомним, в предыдущий раз лоукостер также намеревался выйти на украинский рынок осенью, однако переговоры с аэропортом Борисполь завершились безуспешно и он отложил свои планы.

21 февраля вечером корпоративный самолет Ryanair прилетел в Киев с топ-менеджерами авиакомпании для переговоров с властями Украины.

После этого стало известно, что лоукостер по-прежнему планирует начать выполнение рейсов сразу в два украинских аэропорта – Борисполь и Львов.