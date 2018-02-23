Инфраструктура Украины требует существенных инвестиций, – Еврокомиссия

Транспортная инфраструктура в нашей стране очень много лет недофинансировалась

Транспортная инфраструктура в Украине требует очень существенных инвестиций. Об этом заявил генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей, передает РБК-Украина.

"Я также знаю, что транспортная инфраструктура в Украине очень много лет недофинансировалась и сейчас требует очень существенных инвестиций, поскольку она разрушается. Необходимы инвестиции для того, чтобы довести эту инфраструктуру до должного уровня, для того, чтобы она соответствовала потребностям и, скажем так, оказывала надлежащие услуги как пассажирам, так и была доступной для бизнеса", – рассказал он.

По его мнению, перед Украиной стоит достаточно много вызовов, которые требуют решений.

Напомним, ранее генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей заявлял, что что Верховная рада Украины должна ускорить темпы принятия законодательства в сфере транспорта. Хололей надеется, что Национальная транспортная стратегия Украины до 2030 года может быть принята правительством уже на текущей неделе.