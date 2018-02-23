Украина направила ноту протеста РФ из-за выборов в оккупированном Крыму

Также Россию предостерегли от попыток организовать выборы на территории ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД Российской Федерации по поводу организации президентских выборов на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на територии оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий", – отметил Климкин.

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Надіслали ноту МЗС РФ: 1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на тер-ії окупов.Криму. 2. Застерегли від спроб організ. вибори на тер-ії окупов. Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на тер-ії України без повного викон перших 2 умов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует провести выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, также на территории оккупированного Крыма. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Украину и ее партнеров занять единую позицию и не признавать такие выборы. Также он призвал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента РФ на территории полуострова.