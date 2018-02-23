В Украине появится новый аэропорт, – Омелян

Новое авиапредприятие, если оно будет создано, возникнет не в столичном регионе

В Украине в обозримой перспективе может стать на один действующий аэропорт больше. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком, передает ЦТС.

Новое авиапредприятие, если оно будет создано, возникнет не в столичном регионе.

"Мы работаем над вопросом создания современного нового аэропорта, но не в Киеве и не в Киевской области", - отметил министр.

Однако локацию будущего аэропорта чиновник не уточнил.

Ранее сообщалось, что делегация Мининфраструктуры намеревалась в начале февраля посетить Днепр, для того, чтобы изучить возможные локации, где может быть построен новый аэропорт областного центра. В частности, специалисты Министерства инфраструктуры должны были определить местоположение новых государственных взлетно-посадочной полосы и терминала Днепровского аэропорта.