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Главная » Страна » Вспомогательный флот ВМС Украины получит конфискованный теплоход контрабандистов

Вспомогательный флот ВМС Украины получит конфискованный теплоход контрабандистов

Вспомогательный флот ВМС Украины получит конфискованный теплоход контрабандистов
Фото: Укринформ

Теплоход Sky Moon неоднократно, несмотря на запрет, заходил в порты оккупированного Крыма

23.02.18 341
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Конфискованный судом за нарушение законов Украины теплоход Sky Moon под флагом Танзании, владельцем которого была молдовская компания, пополнит вспомогательный флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и будет использоваться для перевозок техники, других материальных средств и поддержки военных операций. Об этом рассказал журналистам заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко, передает Укринформ.

"Задержанный украинскими пограничниками теплоход Sky Moon, который неоднократно заходил, несмотря на запрет, в порты аннексированного Крыма, конфискован решением суда в доход Украинского государства вместе с грузом на борту и будет передан ВМС Украины в виде вспомогательной транспортной единицы", – отметил прокурор Мрочко.

По его словам, при аресте судна в порту Рени на борту судна находились 3 тысячи тонн технической соды, которая будет продана.

Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 млн грн. Восемь членов экипажа судна – сирийцы по происхождению – тоже признаны виновными в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге. Всем членам экипажа Sky Moon запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, 27 декабря 2016 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании рапорта военного прокурора относительно предложения учредителя молдовской компании NTA Invest Group S.R.O. Сергея Неруха предоставить неправомерную выгоду в виде 75 тысяч долларов за снятие ареста с судна Sky Moon и груза на его борту - 3 тысяч тонн соды производства Крымского содового завода, который перевозился на территорию Республики Молдовы.

В момент передачи взятки в одном из киевских кафе Нерух был арестован за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины, и допрошен следователем Генинспекции ГПУ.

Длина теплохода Sky Moon – 82 метра, ширина – 13 метров, осадка 5,6 метра.

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