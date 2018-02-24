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Манафорт платил политикам в Европе за лоббирование Януковича, - СМИ

Манафорт платил политикам в Европе за лоббирование Януковича, - СМИ
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

За деньги европейцы предоставляли "независимые оценки" в пользу украинского правительства

24.02.18 389
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Бывший американский советник Виктора Януковича и Партии регионов, а также экс-председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций, тоесть поддерживали тогдашнее правительство Виктора Януковича.

Об этом говорится в новом обвинительном акте против Манафорта, пишут мировые СМИ со ссылкой на Washington Examiner.  

Согласно обвинительному акту, Манафорт с помощью давнего соратника Рика Гейтса "тайно подкупал группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали благоприятные для Украины позиции, в том числе путем лоббирования в Соединенных Штатах". 

Группа, управляемая бывшим влиятельным европейским политиком, "предоставляла свои независимые оценки" действиям украинских правительств, "когда на самом деле были проплачены лоббистами за Украину". 

"В 2012 и 2013 годах Манафорт использовал по крайней мере четыре офшорных счета, чтобы привлечь более 2 миллионов евро, чтобы заплатить группе бывших политиков", - говорится в обвинительном акте. 

По информации издания, Большое жюри в Вашингтоне одобрило новую порцию обвинений против Манафорта.

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