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Ситуация на Донбассе

Правозащитники рассказали об условиях содержания в тюрьмах оккупированного Донбасса

Правозащитники рассказали об условиях содержания в тюрьмах оккупированного Донбасса
Фото: 112.ua

Истории опрошенных заключенных, которым удалось выйти на свободу и уехать на подконтрольную Украине территорию, ужасают

24.02.18 182
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Оккупационная администрация самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" не обеспечивает соблюдение элементарных прав человека в отношении заключенных в местах лишения свободы, которые остались на этих территориях. 

Таким является главный вывод проекта "Мониторинг и защита прав осужденных, которые находятся в ОРДЛО", который провели три правозащитные организации Украины: "Донбасс-SOS", "Альтернатива" и Харьковская правозащитная группа, пишет DW.com

"Истории опрошенных заключенных, которым удалось выйти на свободу и уехать на подконтрольную Украине территорию, ужасают", - говорит эксперт по документированию нарушений прав человека правозащитной организации "Донбасс-SOS" Наталья Мельник. 

По ее словам, в целом в неподконтрольных украинской власти районах остается около 10 тысяч заключенных в Донецкой области и еще свыше 6 тысяч - в Луганской. 

Представители правозащитных организаций Украины назвали узников, которые остались в местах лишения свободы на оккупированных территориях Донбасса, "невидимыми жертвами войны". Как заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, из-за боевых действий и обстрелов на ныне оккупированных территориях Донбасса погибли по меньшей мере 10 заключенных и еще 26 были ранены. Он отметил, что ввиду отсутствия всеобъемлющей информации реальные цифры могут быть значительно большими. 

"Одна из колоний в Донецкой области сейчас находится между позициями двух сторон. Ее пытались вывезти на подконтрольную территорию, но это не удалось", - сказал Захаров.

Заключенные в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" страдают от недоедания и часто содержатся в нечеловеческих условиях, утверждают правозащитники. В некоторых исправительных колониях, по их данным, зафиксированы случаи голода и голодных смертей, а также случаи прекращения водоснабжения, из-за чего узникам приходилось самостоятельно бурить скважины для получения питьевой воды. 

"В одной из колоний осужденные остались без отопления, и в холодный сезон температура в некоторых камерах падает до 5 градусов по Цельсию. Они обогревались "буржуйками", уголь для которых закупался за счет их родственников и близких", - сказал Евгений Захаров. 

По его словам, после окончания медикаментов, которые оставались с довоенных времен, даже раненые в результате боевых действий заключенные оставались без медицинской помощи. И даже специализированные колонии, в которых содержатся больные СПИДом и туберкулезом с массой сопутствующих болезней, пережили длительное время без лекарств, пока они не начали поступать из России, сказал правозащитник. 

Евгений Захаров отметил, что заключенные на оккупированных территориях фактически лишены права на справедливый суд, а вынесенные украинскими судами приговоры пересматриваются судами фактической власти неподконтрольных территорий без участия свидетелей, потерпевших, адвокатов и самих заключенных. 

В отличие от ситуации на остальной территории Украины, осужденные на оккупированной территории Донбасса не имеют доступа к Интернету, сообщил правозащитник. А это означает, что они лишены возможности дистанционного обращения в суды и другие органы государственной власти на подконтрольной территории и вообще права на обжалование приговоров, пересмотр их дел и условно-досрочное освобождение. 

Украинская власть и правозащитники, по словам Захарова, фактически не имеют никаких возможностей защищать права заключенных на оккупированных территориях. Он говорит, что надежда есть только на то, что удастся решить проблему юридического оформления осужденных, возвращающихся из "ДНР/ЛНР", - сейчас при участии общественности разрабатывается соответствующий законопроект.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.

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