Муженко: Украина должна быть готова к широкомасштабной агрессии России

На четвертый год военной агрессии России против Украины продолжает существовать угроза полномасштабного наступления российских войск. Украинская армия должна быть готова к такому развитию событий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода""Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и разные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, по словам Муженко, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже начал подготовительную работу на случай введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.